ВАКС стягнув в дохід держави активи російського сенатора Калашника на понад 95 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув в дохід держави активи, опосередковано пов'язані з російським сенатором Сергієм Калашником. Йдеться про права вимоги за двома контрактами, які належать кіпрській компанії Lepedan Investments Limited, але контролюються Калашником через номінальних власників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Загальна вартість активів у гривневому еквіваленті перевищує 95 млн грн. Рішення ухвалено 5 вересня 2025 року в адміністративній справі № 991/8082/25.
Суд встановив, що Калашник, як діючий сенатор Ради Федерації РФ від Костромської області, підтримує агресію Росії проти України. Зокрема, він голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", а також за закони щодо "легалізації" анексії українських територій.
Крім того, Калашник пов'язаний з виробництвом компонентів для військової техніки РФ через Костромський завод автокомпонентів.
Ці права були відступлені від Костромського заводу до Lepedan Investments Limited у 2019 році, але суд визнав, що Калашник опосередковано контролює компанію через грузинську LLC "Inventa" та номінального власника - громадянина Грузії та Ізраїлю Ярдені Авігдор.
Раніше, у 2023 році ВАКС вже націоналізував 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", пов'язаного з Калашником. Кошти від реалізації активів будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків агресії РФ.
Калашник перебуває під санкціями України з 2022 року (указ президента №637/2022). Аналогічні обмеження запровадили ЄС, США та Велика Британія.
Нагадаємо, "Мотордеталь-Конотоп" - український завод з виробництва поршневих груп для двигунів, продукція якого використовувалася для російської військової техніки. Після націоналізації у 2023 році підприємство управляється Фондом держмайна.