ВАКС взыскал в доход государства активы российского сенатора Калашника на более 95 млн грн

Общая стоимость активов в гривневом эквиваленте превышает 95 млн грн. Решение принято 5 сентября 2025 года по административному делу № 991/8082/25.

Суд установил, что Калашник, как действующий сенатор Совета Федерации РФ от Костромской области, поддерживает агрессию России против Украины. В частности, он голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также за законы по "легализации" аннексии украинских территорий.

Кроме того, Калашник связан с производством компонентов для военной техники РФ через Костромской завод автокомпонентов.

Активы, взысканные в доход Украины

право требования по контракту №192/572 от 21 июня 2012 года (предварительная оплата за непоставленный товар) на сумму 288,8 млн российских рублей (эквивалент около 76,2 млн грн);

право требования по контракту №1095 от 21 сентября 2015 года (долг за поставленное оборудование) на сумму 45,2 млн российских рублей (эквивалент около 19,3 млн грн).

Эти права были уступлены от Костромского завода к Lepedan Investments Limited в 2019 году, но суд признал, что Калашник опосредованно контролирует компанию через грузинскую LLC "Inventa" и номинального владельца - гражданина Грузии и Израиля Ярдени Авигдор.