ВАКС стягнув в дохід держави активи російського сенатора Калашника на понад 95 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув в дохід держави активи, опосередковано пов'язані з російським сенатором Сергієм Калашником. Йдеться про права вимоги за двома контрактами, які належать кіпрській компанії Lepedan Investments Limited, але контролюються Калашником через номінальних власників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на справу в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Загальна вартість активів у гривневому еквіваленті перевищує 95 млн грн. Рішення ухвалено 5 вересня 2025 року в адміністративній справі № 991/8082/25.

Суд встановив, що Калашник, як діючий сенатор Ради Федерації РФ від Костромської області, підтримує агресію Росії проти України. Зокрема, він голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР", а також за закони щодо "легалізації" анексії українських територій.

Крім того, Калашник пов'язаний з виробництвом компонентів для військової техніки РФ через Костромський завод автокомпонентів.

Активи, стягнуті в дохід України

право вимоги за контрактом №192/572 від 21 червня 2012 року (попередня оплата за непоставлений товар) на суму 288,8 млн російських рублів (еквівалент близько 76,2 млн грн);

право вимоги за контрактом №1095 від 21 вересня 2015 року (борг за поставлене обладнання) на суму 45,2 млн російських рублів (еквівалент близько 19,3 млн грн).

Ці права були відступлені від Костромського заводу до Lepedan Investments Limited у 2019 році, але суд визнав, що Калашник опосередковано контролює компанію через грузинську LLC "Inventa" та номінального власника - громадянина Грузії та Ізраїлю Ярдені Авігдор.

