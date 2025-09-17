ua en ru
ВАКС взыскал в доход государства активы российского сенатора Калашника на более 95 млн грн

Украина, Среда 17 сентября 2025 16:29
UA EN RU
ВАКС взыскал в доход государства активы российского сенатора Калашника на более 95 млн грн Фото: ВАКС взыскал в доход Украины активы российского сенатора Калашника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал в доход государства активы, опосредованно связанные с российским сенатором Сергеем Калашником. Речь идет о правах требования по двум контрактам, которые принадлежат кипрской компании Lepedan Investments Limited, но контролируются Калашником через номинальных владельцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дело в Едином государственном реестре судебных решений.

Общая стоимость активов в гривневом эквиваленте превышает 95 млн грн. Решение принято 5 сентября 2025 года по административному делу № 991/8082/25.

Суд установил, что Калашник, как действующий сенатор Совета Федерации РФ от Костромской области, поддерживает агрессию России против Украины. В частности, он голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также за законы по "легализации" аннексии украинских территорий.

Кроме того, Калашник связан с производством компонентов для военной техники РФ через Костромской завод автокомпонентов.

Активы, взысканные в доход Украины

  • право требования по контракту №192/572 от 21 июня 2012 года (предварительная оплата за непоставленный товар) на сумму 288,8 млн российских рублей (эквивалент около 76,2 млн грн);
  • право требования по контракту №1095 от 21 сентября 2015 года (долг за поставленное оборудование) на сумму 45,2 млн российских рублей (эквивалент около 19,3 млн грн).

Эти права были уступлены от Костромского завода к Lepedan Investments Limited в 2019 году, но суд признал, что Калашник опосредованно контролирует компанию через грузинскую LLC "Inventa" и номинального владельца - гражданина Грузии и Израиля Ярдени Авигдор.

Что этому предшествовало

Ранее, в 2023 году ВАКС уже национализировал 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп", связанного с Калашником. Средства от реализации активов будут направлены в фонд ликвидации последствий агрессии РФ.

Калашник находится под санкциями Украины с 2022 года (указ президента №637/2022). Аналогичные ограничения ввели ЕС, США и Великобритания.

Напомним, "Мотордеталь-Конотоп" - украинский завод по производству поршневых групп для двигателей, продукция которого использовалась для российской военной техники. После национализации в 2023 году предприятие управляется Фондом госимущества.

