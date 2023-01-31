ВАКС стягнув у дохід держави активи посадовців окупаційної влади в Криму

Як зазначає пресслужба ВАКС, йдеться про дві квартири у Сімферополі загальною площею понад 206 кв. метрів, гараж площею 18,4 кв. метрів та два автомобілі марки BMW.

"Особа, щодо якої застосовано санкції, обіймала посаду першого заступника голови тимчасової окупаційної Ради Криму (2014-2016). Він також був депутатом держдуми VII (з 2016 року) та є чинним депутатом VIII скликання (з 2021 року)", - уточнюється у повідомленні.

Крім того, пресслужба повідомляє, що у дохід держави стягнуто, за рішенням ВАКС, активи іншого фігуранта, який до анексії Криму обіймав посаду командира роти міліції особливого призначення "Беркут" у Севастополі.

"Йдеться про квартиру у Севастополі загальною площею 63,7 кв. метрів, причіп легковий і транспортний засіб SSANG YONG KYRON", - заявляє пресслужба ВАКС.