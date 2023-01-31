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ВАКС взыскал в доход государства активы чиновников оккупационных властей в Крыму

Фото: активы российских депутатов из Крыма взысканы в доход государства Украина (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал в доход государства Украины имущество российских депутатов в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как отмечает пресс-служба ВАКС, речь идет о двух квартирах в Симферополе общей площадью более 206 кв. метров, гараже площадью 18,4 кв. метров и два автомобиля марки BMW.

"Лицо, в отношении которого применены санкции, занимало должность первого заместителя председателя временного оккупационного Совета Крыма (2014-2016). Он также был депутатом госдумы VII (с 2016 года) и является действующим депутатом VIII созыва (с 2021 года)", - уточняется в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в доход государства взысканы, по решению ВАКС, активы другого фигуранта, занимавшего до аннексии Крыма должность командира роты милиции особого назначения "Беркут" в Севастополе.

"Речь идет о квартире в Севастополе общей площадью 63,7 кв. метров, прицеп легковой и транспортное средство SSANG YONG KYRON", - заявляет пресс-служба ВАКС.

На днях РБК-Украина сообщало, что ВАКС конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

Кроме того, мы писали, что арестованы активы российского олигарха под санкциями в размере 1 млрд гривен.

Напомним, как в Украине конфисковывают бизнес граждан страны-оккупанта.

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