ВАКС взыскал в доход государства активы чиновников оккупационных властей в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как отмечает пресс-служба ВАКС, речь идет о двух квартирах в Симферополе общей площадью более 206 кв. метров, гараже площадью 18,4 кв. метров и два автомобиля марки BMW.

"Лицо, в отношении которого применены санкции, занимало должность первого заместителя председателя временного оккупационного Совета Крыма (2014-2016). Он также был депутатом госдумы VII (с 2016 года) и является действующим депутатом VIII созыва (с 2021 года)", - уточняется в сообщении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что в доход государства взысканы, по решению ВАКС, активы другого фигуранта, занимавшего до аннексии Крыма должность командира роты милиции особого назначения "Беркут" в Севастополе.

"Речь идет о квартире в Севастополе общей площадью 63,7 кв. метров, прицеп легковой и транспортное средство SSANG YONG KYRON", - заявляет пресс-служба ВАКС.