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ВАКС не стал отменять закрытие дела "Роттердам+"

Автор: Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд не стал отменять закрытие дела "Роттердам+". Решение о закрытии дела приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура в конце августа.

Соответствующее решение огласила судья Екатерина Широкая в четверг, передает РБК-Украина.

Она рассмотрела жалобу экс-замгенпрокурора Виктора Чумака на решение САП закрыть дело.

В 2018 году именно Чумак попросил НАБУ начать расследование дела "Роттердам+" и сейчас он считает незаконным решение прокурора САП закрыть уголовное производство.

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Заявитель считает, что прокурор не обязан был руководствоваться только экспертизой, признавшей факт отсутствия ущерба от введения указанной формулы.

Судья ВАКС хоть и признала, что в деле было несколько экспертиз с противоположными результатами, но отметила, что прокурор САП имел право вынести решение о закрытии дела и реализовал его.

Соответственно, судья отказалась отменить его постановление и возобновить уголовное производство.

Напомним, САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

Более подробно о данном деле читайте в материале РБК-Украина "Точка в деле "Роттердам+": чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ".

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