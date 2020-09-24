ВАКС не став скасовувати закриття справи "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд не став скасовувати закриття справи "Роттердам+". Рішення про закриття справи ухвалила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в кінці серпня.

Відповідне рішення оголосила суддя Катерина Широка в четвер, передає РБК-Україна.

Вона розглянула скаргу екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака на рішення САП закрити справу.

В 2018 році саме Чумак попросив НАБУ почати розслідування справи "Роттердам+" і зараз він вважає незаконним рішення прокурора САП закрити кримінальне провадження.

Заявник вважає, що прокурор не зобов'язаний був керуватися тільки експертизою, яка визнала факт відсутності збитків від введення зазначеної формули.

Суддя ВАКС хоч і визнала, що у справі було кілька експертиз з протилежними результатами, але зазначила, що прокурор САП мав право винести рішення про закриття справи і реалізував його.

Відповідно, суддя відмовилася скасувати постанову й відновити кримінальне провадження.

Нагадаємо, САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" у з'вязку з відсутністю достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

Більш докладно про цю справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Крапка у справі "Роттердам+": чим закінчилося "найгучніше" розслідування НАБУ".