ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу міністру Сольському
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав засідання під час якого обере запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, прокурори клопотатимуть про арешт Сольського строком на 2 місяці, втім з можливістю застави у розмірі 200 млн гривень.
Що відомо про справу
23 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й САП повідомили про підозру колишньому голові аграрного комітету Верховної ради у заволодінні землею на 291 млн гривень, а також спробі заволодіти землею ще на 190 млн гривень.
Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що мова йшлась саме про міністра аграрної політики Миколу Сольського.
Також НАБУ розповіло, що до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили:
- службові особи органів Держгеокадастру;
- особи, які контролювали діяльність вищезгаданих органів.
Завдяки "схемі" протягом чотирьох років - з 2017 по 2021, учасники злочинної групи заволоділи земельними ділянками площа яких складала майже 2,5 тисячі га.
Також в НАБУ розповіли, що фігуранти також планували заволодіти ще 3 282 га, але їм завадили детективи антикорупційного бюро та прокурори САП.
Про підозру було повідомлено:
- Сокольському;
- двом кураторам органів Держгеокадастру;
- особі, яка сприяла вчиненню злочину.
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