В ВАКС разъяснили отказ от избрания меры пресечения Бабину

Фото: Борис Бабин (УНИАН)

Ни один из рисков обвинения не нашел подтверждения в суде

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался от избрания меры пресечения бывшему постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину в связи с отсутствием доказательств рисков со стороны обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сообщается, что доказательство рисков является обязательным критерием при решение вопроса о применении меры пресечения.

"Ни один из рисков, на существование которых ссылались детектив и прокурор, не нашел своего подтверждения при рассмотрении ходатайства. Следственный судья также принял во внимание репутацию подозреваемого, его надлежащее процессуальное поведение во время досудебного расследования и содействие установлению обстоятельств в этом уголовном производстве", - отметила пресс-секретарь ВАКС Вера Михайленко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.

Бабину должны были избирать меру пресечения 24 января. По версии следствия, он причастен к выведению государственных средств в сумме 54,2 млн грн через фирму "Золотой Мандарин Ойл", которую связывают с экс-нардепом ВРУ.