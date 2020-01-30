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В ВАКС роз'яснили відмова від обрання запобіжного заходу Бабину

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 17:29
В ВАКС роз'яснили відмова від обрання запобіжного заходу Бабину
Фото: Борис Бабин (УНІАН)

Жоден із ризиків звинувачення не знайшов підтвердження в суді

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився від обрання запобіжного заходу колишньому постійному представникові президента України в Автономній Республіці Крим Борису Бабину зв'язку з відсутністю доказів ризиків з боку звинувачення. Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Повідомляється, що доказ ризиків є обов'язковим критерієм при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу.

"Ні один з ризиків, на існування яких посилалися детектив і прокурор, не знайшов свого підтвердження при розгляді клопотання. Слідчий суддя також взяв до уваги репутацію підозрюваного, його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування та сприяння встановленню обставин у цьому кримінальному провадженні", - зазначила прес-секретар ВАКС Віра Михайленко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької і екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабине розкраданні понад 50 млн гривень.

Бабине повинні були обирати запобіжний захід 24 січня. За версією слідства, він причетний до виведення державних коштів в сумі 54,2 млн грн через фірму "Золотий Мандарин Ойл", яку пов'язують з екс-нардепом ВРУ.

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