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Назначена дата избрания меры пресечения Бабину

Новости » Общество     24.01.2020 - 11:05
Назначена дата избрания меры пресечения Бабину
Фото: Борис Бабин (УНИАН)

По версии следствия, Бабин причастен к выведению государственных средств в сумме 54,2 млн грн

Сегодня, 24 января, будут избирать меру пресечения бывшему постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

По версии следствия, он причастен к выведению государственных средств в сумме 54,2 млн грн через фирму "Золотой Мандарин Ойл", которую связывают с экс-нардепом ВРУ.

Напомним, вчера Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацькой и Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.

Кроме того, объявили подозрение еще четырем лицам. Действия подозреваемых квалифицированы как присвоение имущества и отмывание преступных доходов.

Напомним, в ноябре 2019 года правозащитники заявили, что Украину могут обвинить в давлении на ЕСПЧ из-за действий НАБУ. В частности, сообщалось, что детективы следили за судьей ЕСПЧ от Украины Анной Юдковской.

Отметим, в ноябре 2016 года появилась информация о якобы "преступном сговоре" бывшего первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой (Бернацкой) с нардепом Георгием Логвинським и его женой Анной Юдковской. "Заговор" якобы позволил получать от тех или иных решений ЕСПЧ материальную выгоду.

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