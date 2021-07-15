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ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата главы ОАСК Вовка

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро по отбору отпечатков пальцев у адвоката Юрия Зонтова (брата главы ОАСК Павла Вовка). Отбор биологических образцов позволили провести принудительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Решение было принято 8 июля. Срок действия решения суда - один месяц со дня его вынесения.

"Ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Недова Р. С. о предоставлении разрешения на принудительный отобр биологических образцов... удовлетворить", - говорится в тексте постановления.

Разрешение на отбор отпечатков пальцев предоставлено детективам НАБУ Роману Недову, Руслану Боднарчуку, Юрию Харкевичу, Виталию Писному, Владиславу Панову, Андрею Довженко, Алексею Соснову. Процедура должна происходить с привлечением судебных экспертов или специалистов.

Как известно, в мае подозреваемый отказался предоставить образцы отпечатков пальцев. Экспертизу пришлось назначать повторно.

Напомним, ранее следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в котором, по данным следствия, причастен Юрий Зонтов.

Зонтова вместе с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.

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