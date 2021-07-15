ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата глави ОАСК Вовка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

Як відомо, у травні підозрюваний відмовився надати зразки відбитків пальців. Експертизу довелось призначати повторно.

Дозвіл на відбір відбитків пальців надано детективам НАБУ Роману Нєдову, Руслану Боднарчуку, Юрію Харкевичу, Віталію Пісному, Владиславу Панову, Андрію Довженко, Олексію Соснову. Процедура має відбуватися із залученням судових експертів або спеціалістів.

"Клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Нєдова Р.С. про надання дозволу на примусове відібрання біологічних зразків... задовольнити", - йдеться в тексті ухвали.

Рішення було прийняте 8 липня. Строк дії ухвали суду - один місяць з дня її постановлення.

Нагадаємо, раніше слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний Юрій Зонтов.

Зонтова разом з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.