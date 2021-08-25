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ВАКС дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина у справі "Межигір'я"

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Київ, Середа 25 серпня 2021 18:27
ВАКС дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина у справі "Межигір'я" Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання детектива НАБУ про проведення розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Вони підозрюються в завданні збитків державі на суму понад 500 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП).

"25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про проведення спеціального досудового розслідування (заочно) щодо колишнього власника держрезиденції "Межигір'я" та його сина", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Янукович і його син підозрюються в незаконному обігу комплексу будівель на території Вишгородського району. Завдані ними збитки державі перевищує 500 млн гривень.

Нагадаємо, в січні ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".

Зазначимо, у жовтні 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про присвоєння "Межигір'я". Тоді суд не задовольнив клопотання, а САП планувала подати апеляцію.

Додамо, 24 Січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий вирок набув чинності 2 жовтня 2020 року.

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Межигорье Янукович Антікоррупційний суд
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