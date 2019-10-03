ВАКС отказался снять подозрения с Насалика

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

ВАКС сегодня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами Насалика

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался снять подозрения с экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что апелляционная палата ВАКС сегодня отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами Насалика об отмене подозрения в уголовном производстве о внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годы .

"Коллегия судей Апелляционной палаты оставила в силе решение суда первой инстанции, который согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении жалобы адвокатов экс-министра, не обнаружив никаких доказательств о нарушении порядка уведомления о подозрении бывшему высокопоставленному", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили Насалику о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годы.

Как сообщало РБК-Украина, что Голосеевский районный суд направил в ВАКС дело "бриллиантовых прокуроров". Процесс рассмотрения дела остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить.