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ВАКС отказался снять подозрения с Насалика

Новости » Политика    03.10.2019 - 15:38
ВАКС отказался снять подозрения с Насалика
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

ВАКС сегодня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами Насалика

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался снять подозрения с экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что апелляционная палата ВАКС сегодня отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами Насалика об отмене подозрения в уголовном производстве о внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годы .

"Коллегия судей Апелляционной палаты оставила в силе решение суда первой инстанции, который согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении жалобы адвокатов экс-министра, не обнаружив никаких доказательств о нарушении порядка уведомления о подозрении бывшему высокопоставленному", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили Насалику о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годы.

Как сообщало РБК-Украина, что Голосеевский районный суд направил в ВАКС дело "бриллиантовых прокуроров". Процесс рассмотрения дела остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить.

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