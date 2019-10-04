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ВАКС розгляне справу екс-очільниці Держаудитслужби

Новини » Політика    04.10.2019 - 12:17
ВАКС розгляне справу екс-очільниці Держаудитслужби
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)

Засідання ВАКС відбудеться 7 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 7 жовтня, розгляне справу щодо колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення ВАКС у Facebook.

Як повідомляється, у понеділок ВАКС проведе підготовче засідання по справі щодо Гаврилової, яку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Екс-главу Держаудитслужби викрили на приховуванні майна загальною вартістю 7,5 млн гривень.

Зазначається, що засідання ВАКС розпочнеться у понеділок о 10:00.

ВАКС розгляне справу екс-очільниці Держаудитслужби

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС відмовився зняти підозри з екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика. Апеляційна палата ВАКС у четвер, 3 жовтня, відмовила в задоволенні апеляційної скарги, поданої адвокатами Насалика.

Також РБК-Україна писало, що ВАКС відмовився розглядати справу колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова про "закони 16 січня". ВАКС пояснив, що не буде розглядати справу щодо Єфремова через зміни до Кримінального процесуального кодексу, які розмежовують підсудність між місцевими судами і ВАКС.

Крім того, у період з 5 по 30 вересня до ВАКС надійшло 86 кримінальних проваджень. Повідомлялося,що провадження були автоматично розподілені на 7 колегій суддів.

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