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ВАКС проведет еще одно заседание по иску САП против экс-главы ГПЗКУ

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Киев, Понедельник 24 января 2022 09:22
ВАКС проведет еще одно заседание по иску САП против экс-главы ГПЗКУ Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В понедельник, 24 января, запланировано рассмотрение апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно оправдательного приговора Валерию Томиленко. Прокуроры настаивают, что бывший глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации виновен в махинациях с закупками зерна и растрате 88 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр судебных дел.

Согласно материалам дела, которое рассматривается в судах еще с 2015 года, Валерий Томиленко якобы вступил в сговор с директорами двух элеваторов и заключил от имени ГПЗКУ два контракта на поставку в общей сложности 28 300 тонн зерна кукурузы и внес предоплату в размере 88 миллионов гривен. При этом, утверждают правоохранители, председатель правления корпорации знал, что таких объемов зерна на упомянутых элеваторах нет.

Защита фигурантов дела (Валерия Томиленко и директоров элеваторов) во время последнего заседания ВАКС 29 сентября 2021 года доказал, что, во-первых, аграрные предприятия не смогли выполнить свои обязанности из-за засухи летом 2015 года, во-вторых - вернули средства ГПЗКУ, добавив предусмотренную законодательством пеню. Таким образом, по словам адвокатов, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" вместе с государством, как своим главным акционером не только не понесли убытки, а даже получили некоторую прибыль.

Кроме того, вывод 88 млн грн со счетов ГПЗКУ в двух проблемных финансовых учреждениях помог сохранить эти средства для выплаты транша по китайскому кредиту.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла это во внимание и сняла с Томиленко и других подсудимых все обвинения по ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, а доказательства НАБУ и САП назвала недостоверными, ненадлежащими и недопустимыми.

Одним из основных аргументов Антикоррупционной прокуратуры является то, что финансовая способность государственного акционерного общества была поставлена ​​под угрозу на фоне активных боевых действий на Востоке в 2014-2015 гг. Впрочем, адвокаты фигурантов дела отмечают, что САП должна заинтересоваться состоянием ГПЗКУ сейчас, 6 лет спустя.

Компания находится на грани банкротства и может объявить дефолт, чем активирует государственную гарантию кредита от китайского госбанка на 1,5 млрд долларов.

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САП Антикоррупционный суд
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