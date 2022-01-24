ВАКС проведе ще одне засідання за позовом САП проти екс-голови ДПЗКУ

У понеділок, 24 січня, запланований розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо виправдувального вироку Валерію Томіленку. Прокурори наполягають, що колишній очільник Державної продовольчо-зернової корпорації винний у махінаціях із закупівлями зерна та розтраті 88 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр судових справ.

Згідно з матеріалами справи, яка розглядається в судах ще з 2015 року, Валерій Томіленко нібито вступив у змову з директорами двох елеваторів та уклав від імені ДПЗКУ два контракти на постачання загалом 28 300 тонн зерна кукурудзи та вніс передоплату в розмірі 88 мільйонів гривень. При цьому, стверджують правоохоронці, голова правління Корпорації добре знав, що таких обсягів зерна на згаданих елеваторах немає.

Захист фігурантів справи (Валерія Томіленка та директорів елеваторів) під час останнього засідання ВАКС 29 вересня 2021 року довів, що, по-перше, аграрні підприємства не змогли виконати свої обов’язки через посуху влітку 2015 року, і по-друге - повернули кошти ДПЗКУ, додавши передбачену законодавством пеню. Таким чином, за словами адвокатів, АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" разом з державою, як своїм головним акціонером не тільки не зазнали збитків, а навіть отримали деякий прибуток.

Крім того, виведення 88 млн грн з рахунків ДПЗКУ у двох проблемних фінансових установах допомогло зберегти ці кошти для виплати траншу за китайським кредитом, наголошує захист.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду взяла це до уваги та зняла з Томіленка та інших підсудних всі звинувачення за ст. 191 Кримінального Кодексу України, а докази НАБУ і САП назвала недостовірними, неналежними та неприпустимими.

Одним з основних аргументів Антикорупційної прокуратури є те, що фінансову спроможність державного акціонерного товариства було поставлено під загрозу на тлі активних бойових дій на Сході у 2014-2015 рр. Втім, адвокати фігурантів справи відзначають, що САП мала б зацікавитись станом ДПЗКУ зараз, 6 років потому.

Компанія знаходиться на межі банкрутства та може оголосити дефолт, чим активує державну гарантію кредиту від китайського держбанку на 1,5 млрд доларів.