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Дубневичу до сих пор не надели электронный браслет, - источник

Новости » Политика     20.11.2019 - 10:43
Дубневичу до сих пор не надели электронный браслет, - источник
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Дубневичу не могут надеть браслет из-за технических проблем

Народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет. Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Сообщается, что Дубневичу не надели электронный браслет из-за технических проблем со связью. По словам источника, сигнал браслета не считывается из-за слабого покрытия. Через некоторое время проблемы планируют устранить и надеть устройство слежения.

Отметим, Дубневича подозревают в причастности к хищению более 93 млн гривен "Укрзализныци". В конце октября Верховная рада сняла с него неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.

Нардеп вышел под залог на свободу, но обязан соблюдать возложенные на него обязательства, в том числе носить электронный браслет. Кроме того, Дубневич сдал свой паспорт для выезда за границу.

Напомним, в отношении него рассматривается другое дело, в котором генеральный прокурор Руслан Рябошапка планирует предъявить ему обвинение в ложном декларировании сведений о доходах.

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