ВАКС продлил содержание под стражей для Грымчака

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил содержание под стражей для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВАКС.

Сообщается, что ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения для Грымчака.

"Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1999761 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Грымчаку в три раза снизили сумму залога. По данным следствия, бывший чиновник за взятку обещал обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в интересах третьих лиц.

Отметим, следствие мотивирует необходимость содержания Грымчака под стражей тем, что ему якобы предлагали занять пост "министра" в так называемой "Донецкой народной республике". Защита считает эти опасения необоснованными, так как он находится в санкционных списках Российской Федерации.