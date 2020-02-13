ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 февраля продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Согласно решению суда, Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 января ВАКС изменил меру пресечения Грымчаку. Его отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Отметим, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.