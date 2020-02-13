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ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку

Новости » Общество     13.02.2020 - 21:29
ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест до 13 апреля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 февраля продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Согласно решению суда, Грымчаку продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

"Сегодня, 13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 января ВАКС изменил меру пресечения Грымчаку. Его отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Отметим, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

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Новости Украины домашний арестантикоррупционный судЮрий Грымчак
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