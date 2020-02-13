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ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 21:29
ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчаку продовжили цілодобовий домашній арешт до 13 квітня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 13 лютого продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Згідно з рішенням суду, Гримчаку продовжили цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 13 квітня 2020 року включно.

"Сьогодні, 13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня ВАКС змінив запобіжний захід Гримчаку. Його відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, Гримчак фігурує у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

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Новини України домашний арестантікоррупційний судЮрій Гримчак
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