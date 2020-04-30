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ВАКС признал экс-нардепа виновным в коррупции и присудил 3 года условно

Новости » Общество     30.04.2020 - 13:52
ВАКС признал экс-нардепа виновным в коррупции и присудил 3 года условно
Фото: Александр Черненко (solydarnist.org)

Черненко также не имеет право в течении года занимать должности в органах госвласти

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным бывшего народного депутата 8-го созыва Александра Черненко в незаконном получении 580 тысяч гривен компенсации за съем жилья. Соответствующее решение было принято ВАКС 30 апреля, передает РБК-Украина.

Согласно решению суда, Черненко был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Также экс-нардепу на год запретили занимать должности в органах государственной власти, связанных с реализацией властных полномочий. Кроме этого он должен оплатить 17 тысяч гривен штрафа и возместить более 12 тысяч гривен расходов по экспертизе.

Отметим, Черненко будучи народным депутатом получил 580 тысяч гривен компенсации на жилье, в то время как его жена владела квартирой в Киеве, а сам он проживает в Бородянке под Киевом. При этом бывший нардеп в суде заявил, что у него с супругой были сложные отношения, а расстояние между Киевом и Бородянкой он якобы неправильно посчитал.

Ранее Черненко признался в коррупции и пошел на сделку со следствием. Также он компенсировал 580 тысяч гривен, полученных на съем жилья.

Также РБК-Украина писало, что народные депутаты нынешнего созыва Верховной рады получили почти 6 млн гривен на аренду жилья. С начала работы Рады девятого созыва 158 человек получили компенсацию за проживание в столице.

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