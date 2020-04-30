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ВАКС визнав екс-нардепа винним у корупції і присудив 3 роки умовно

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 13:52
ВАКС визнав екс-нардепа винним у корупції і присудив 3 роки умовно
Фото: Олександр Черненко (solydarnist.org)

Черненко також не має права протягом одного року обіймати посади в органах держвлади

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним колишнього народного депутата 8-го скликання Олександра Черненка в незаконному отриманні 580 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Відповідне рішення було прийнято ВАКС 30 квітня, передає РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, Черненко був засуджений до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 3 роки. Також екс-нардепу на рік заборонили обіймати посади в органах державної влади, пов'язаних з реалізацією владних повноважень. Крім цього він повинен сплатити 17 тисяч гривень штрафу і відшкодувати понад 12 тисяч гривень витрат по експертизі.

Зазначимо, Черненко будучи народним депутатом отримав 580 тисяч гривень компенсації на житло, у той час як його дружина володіє квартирою в Києві, а сам він проживає в Бородянці під Києвом. При цьому колишній нардеп в суді заявив, що у нього з дружиною були складні відносини, а відстань між Києвом і Бородянкою він нібито неправильно порахував.

Раніше Черненко зізнався в корупції і пішов на угоду зі слідством. Також він компенсував 580 тисяч гривень, отриманих на знімання житла.

Також РБК-Україна писало, що народні депутати нинішнього скликання Верховної ради отримали майже 6 млн гривень на оренду житла. З початку роботи Ради дев'ятого скликання 158 осіб отримали компенсацію за проживання в столиці.

НАЗК притягнуло до кримінальної відповідальності понад 230 корупціонерів з початку року У Порошенка підтримали створення ТСК щодо розслідування корупції в уряді
Новини України коррупцияАлександр Черненкоантікоррупційний суд
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