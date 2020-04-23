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Экс-нардеп признался в коррупции и пошел на сделку со следствием

Новости » Политика     23.04.2020 - 14:59
Экс-нардеп признался в коррупции и пошел на сделку со следствием
Фото: Александр Черненко (solydarnist.org)

Черненко компенсировал незаконно полученные 580 тысяч гривен

Бывший народный депутат Александр Черненко признался в коррупции и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Высшего антикоррупционного суда на канале "Судова влада України".

Отметим, ВАКС рассматривал дело о незаконном получении Черненко компенсации на аренду жилья на более 582 тысячи гривен. Компенсацию он получил незаконно, поскольку у его супруги есть жилье в Киеве, а сам он проживает в Бородянке под Киевом.

На суде он заявил, что у него с супругой были сложные отношения, а расстояние между Киевом и Бородянкой он якобы неправильно посчитал.

В итоге Черненко пошел на сделку со следствием и согласился полностью выплатить полученные средства. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты нынешнего созыва Верховной рады получили почти 6 млн гривен на аренду жилья. С начала работы Рады девятого созыва 158 человек получили компенсацию за проживание в столице.

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