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ВАКС призначив штраф і заборонив обіймати окремі посади нардепці Констанкевич

Фото: Ірина Констанкевич, нардеп (facebook.com/IrynaKonstankevych)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народній депутатці Ірині Констанкевич. Зокрема, їй заборонили обіймати окремі посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine.

Суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.

"Суд призначив народному депутату від групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич покарання у вигляді штрафу в 44 200 грн та позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 1 року", - сказано у повідомленні.

При цьому прокурор просив призначити штраф у 59 500 гривень та стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12 500 тисяч гривень.

Справу нардепки розглядали протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд у Франції відмовився передавати Україні екс-нардепа Костянтина Жеваго.

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