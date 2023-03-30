У Франції суд відмовився екстрадувати бізнесмена Жеваго в Україну, - ЗМІ

Екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго не екстрадуватимуть в Україну. Таке рішення ухвалив суд у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine .

Суд вважав, що "що запитуюча держава, перебуваючи у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі зберегти суд, що гарантує основні свободи". При цьому прокуратура не виступала проти екстрадиції.

Як зазначає видання, відмовити в екстрадиції вирішила слідча палата Апеляційного суду Шамбері (місто у Франції).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель, оскільки він перебував у розшуку Інтерполу.

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон.

Йдеться про кримінальне провадження (ДБР) з висновку 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". На сьогоднішній день на його майно наклали арешт.

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