ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил уже вторую попытку заводов Игоря Коломойского снять с рассмотрения дела "Роттердам+" неугодную им судью .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение ВАКС принял 30 июля.

По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.

Заводы Коломойского вместе с детективами НАБУ пытались путём манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела "Роттердам+" другому судье.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.