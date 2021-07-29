Заводы Коломойского продолжают попытки манипулировать судом в деле "Роттердам+", - адвокат

Ферросплавные заводы Игоря Коломойского предприняли вторую попытку назначить нужного им судью при рассмотрении их иска по отмене решения прокуратуры о закрытии дела " Роттердам+ ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Натальи Дригваль.

"В настоящее время происходят манипуляции со стороны представителей "Никопольского завода ферросплавов" и "Запорожского ферросплавного завода", которые начались с того, что жалоба представителя была распределена не на следственного судью Олейник, а на следственного судью Широкую", - сообщила адвокат.

После этого адвокаты группы "Приват" начали манипулировать системой отбора судей, пытаясь снять с рассмотрения дела одних судей и назначить других.

28 июля, по информации адвокатов, юристы Коломойского в нарушение уголовно-процессуального кодекса, пытаются во второй раз заменить судью, которая слушает их иск.

"Представители заводов уже предпринимали попытки пойти в обход положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность судов, и подали идентичные жалобы на закрытие производства с временным промежутком в один месяц с целью манипулирования автоматизированным распределением судебных дел и достижения рассмотрения жалобы судьей, которая предварительно принимала решение, что удовлетворяло интересы этих заводов", - сообщил адвокат Артем Трекке.

Рассмотрение жалобы заводов Коломойского о замене неугодной им судьи назначено на 30 июля.