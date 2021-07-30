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ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського у відводі судді в рамках справи "Роттердам+"

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 15:40
ВАКС повторно відмовив заводам Коломойського у відводі судді в рамках справи "Роттердам+" Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив уже другу спробу заводів Ігоря Коломойського зняти з розгляду справи "Роттердам+" неугодну їм суддю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення ВАКС прийняв 30 липня.

Заводи Коломойського разом з детективами НАБУ намагалися шляхом маніпуляцій передати слухання їх скарги проти закриття справи "Роттердам+" іншому судді.

Попередня спроба вплинути на призначення суддів феросплавів заводами робилася 21 липня.

Тоді ВАКС також визнав вимоги заводів Коломойського необгрунтованими.

На думку адвокатів боку захисту, ВАКС в черговий раз вказав на те, що ця гілка антикорупційної системи є оплотом дотримання законодавства в Україні.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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