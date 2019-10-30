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ВАКС объявил первый приговор

Новости » Политика     30.10.2019 - 19:37
ВАКС объявил первый приговор
Фото: здание ВАКС (РБК-Украина)

Приговор был объявлен судье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил первый обвинительный приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, первый приговор был объявлен экс-судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренный законом Украины "О предотвращении коррупции".

Так, коллегия антикоррупционного суда признала судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации - ред.).

"Экс-судье назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 гривен. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, указанные в пунктах 1, подпунктах "а", "в" пункта 2 части 1 статьи 3 закона Украины "О предотвращении коррупции", кроме выборных должностей, сроком на один год", - городится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Глава государства определил его как безотлагательный.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал работу еще 5 сентября.

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