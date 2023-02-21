ВАКС постановив примусово привести депутата Шахова до суду

Згідно з даними джерел видання "РБК-Україна", йдеться про народного депутата Сергія Шахова.

Народний депутат проігнорував судові засідання без поважних причин.

"Так, 22.11.2022 ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тисяч грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду", - пише пресслужба.

В грудні суд ухвалив аналогічне рішення щодо накладення на підозрюваного двох максимально можливих грошових стягнень, розмір яких становив більше 10,7 тисяч гривень. Народний депутат, зі свого боку, вкотре проігнорував засідання.

Наступне засідання призначено на 1 березня.

Зазначається, що Шахов звинувачується у декларуванні недостовірних відомостей. У 2020 році він не вказав інформацію щодо:

житлового будинку;

земельної ділянки в Київській області;

офісу;

належного майна та доходів, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки.

Загалом депутат приховав майна на суму близько 88 млн гривень.