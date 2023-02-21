ВАКС постановил принудительно привести депутата Шахова в суд

Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате Сергее Шахове.

Народный депутат проигнорировал судебные заседания без уважительных причин.

"Да, 22.11.2022 ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тысяч грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда", - пишет пресс-служба.

В декабре суд принял аналогичное решение о наложении на подозреваемого двух максимально возможных денежных взысканий, размер которых составил более 10,7 тысячи гривен. Народный депутат, со своей стороны, еще раз проигнорировал заседание.

Следующее заседание назначено на 1 марта.

Отмечается, что Шахов обвиняется в декларировании недостоверных сведений. В 2020 году он не указал информацию о:

жилом доме;

земельном участке в Киевской области;

офисе;

надлежащем имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности.

В целом депутат скрыл имущество на сумму около 88 млн гривен.