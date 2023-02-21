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ВАКС постановил принудительно привести депутата Шахова в суд

Фото: Сергей Шахов, народный депутат (facebook.com/SerhiiShakhov)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод народного депутата на судебное заседание, который подозревается в недекларировании имущества на 88 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал САП.

Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате Сергее Шахове.

Народный депутат проигнорировал судебные заседания без уважительных причин.

"Да, 22.11.2022 ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тысяч грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда", - пишет пресс-служба.

В декабре суд принял аналогичное решение о наложении на подозреваемого двух максимально возможных денежных взысканий, размер которых составил более 10,7 тысячи гривен. Народный депутат, со своей стороны, еще раз проигнорировал заседание.

Следующее заседание назначено на 1 марта.

Отмечается, что Шахов обвиняется в декларировании недостоверных сведений. В 2020 году он не указал информацию о:

  • жилом доме;
  • земельном участке в Киевской области;
  • офисе;
  • надлежащем имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности.

В целом депутат скрыл имущество на сумму около 88 млн гривен.

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САП