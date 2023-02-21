ВАКС постановил принудительно привести депутата Шахова в суд

Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод народного депутата на судебное заседание, который подозревается в недекларировании имущества на 88 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал САП.
Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате Сергее Шахове.
Народный депутат проигнорировал судебные заседания без уважительных причин.
"Да, 22.11.2022 ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тысяч грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда", - пишет пресс-служба.
В декабре суд принял аналогичное решение о наложении на подозреваемого двух максимально возможных денежных взысканий, размер которых составил более 10,7 тысячи гривен. Народный депутат, со своей стороны, еще раз проигнорировал заседание.
Следующее заседание назначено на 1 марта.
Отмечается, что Шахов обвиняется в декларировании недостоверных сведений. В 2020 году он не указал информацию о:
В целом депутат скрыл имущество на сумму около 88 млн гривен.
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