ВАКС поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации "газовых схем", и его сообщнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВАКС.

Сообщается, что сегодня в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться подготовительное заседание в деле по обвинению Онищенко, но заседание перенесли в связи с неявкой трех защитников.

"Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым. Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая 2020", - говорится в сообщении.

Отметим, 21 января ВАКС разрешил осуществлять специальное судебное производство по делу Онищенко. Другими словам, суд решил рассматривать дело заочно, без присутствия обвиняемых.

Напомним, бывший нардеп находится в Германии, и немецкие органы до сих пор не приняли решение о его экстрадиции в Украину.

Онищенко обвиняется в организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность, однако он скрылся за границей. Осенью 2019 года Онищенко проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции. После этого он выехал в Германию, где был задержан по запросу украинской стороны. Его экстрадиция в Украину ожидалась до мая.