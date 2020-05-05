ВАКС доручив забезпечити Онищенка безкоштовним адвокатом

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) доручив призначити безкоштовних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку, підозрюваному в організації "газових схем", та його спільниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВАКС.

Повідомляється, що сьогодні у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче засідання у справі за обвинуваченням Онищенка, але засідання перенесли у зв'язку з неявкою трьох захисників.

"Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними і доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначити безкоштовних адвокатів обом обвинуваченим. Наступне засідання заплановано на 10:00 6 травня 2020", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 21 січня ВАКС дозволив здійснювати спеціальне судове провадження у справі Онищенка. Іншими словами, суд вирішив розглядати справу заочно, без присутності обвинувачених.

Нагадаємо, колишній нардеп перебуває в Німеччині, і німецькі органи досі не прийняли рішення про його екстрадицію до України.

Онищенко звинувачується в організації так званих "газових схем" в бутність народним депутатом. В липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність, однак він зник за кордоном. Восени 2019 року Онищенко програв всі судові процеси в Іспанії та іспанська влада винесла рішення про його екстрадицію. Після цього він виїхав до Німеччини, де був затриманий за запитом української сторони. Його екстрадиція до України очікувалася до травня.