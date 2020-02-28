ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета от должности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила голову Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении не правомерной выгоды, от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, Мунтяна отстранили до завершения досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

Также Апелляция ВАКС поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применили меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, в июле 2019 года Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Позже ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен с возложением обязанностей. Во вторник, 18 февраля, указанная сумма залога была внесена на счет ВАКС. Известно, что Мунтян внес залог за себя сам.