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Главе Черновицкого облсовета сообщили о подозрении

Новости » Общество     04.02.2020 - 17:23
Главе Черновицкого облсовета сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Глава Черновицкого облсовета попросил у предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов

Во вторник, 4 февраля, прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры было вручено уведомление о подозрении главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствием установлено, что в июле 2019 года Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов.

На сегодня по процессуального руководства прокуроров САП детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения указанном должностному о подозрении в просьбе предоставить и в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

Напомним, в августе 2019 года сотрудники СБУ проводили обыски на государственных угольных шахтах, руководство которых обвиняется в хищении 500 млн гривен. Сообщается, что должностными лицами "Лисичанскуголь", "Мирноградвугилля", "Шахта им. М.С. Сургая", "Первомайскуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1" в период с 2016 по 2019 года был организован механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

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