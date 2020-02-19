ВАКС отказался отстранить главу Черновицкого облсовета с должности

Фото: Иван Мунтян (facebook.com/Ivan M Muntyan)

Ходатайство детектива НАБУ об отстранении Мунтяна судья отклонил

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро относительно отстранения от должности председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна. Об этом передает пресс-служба ВАКС.

На сегодняшнем заседании, 18 февраля, следственный судья ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 21 февраля в 16:00.

В пресс-службе ВАКС добавили, что председатель Черновицкого облсовета подозревается во взяточничестве (ч.4 ст.368 УК Украины). По версии следствия, подозреваемый потребовал от одного из предпринимателей области 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

"В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части оговоренных денежных средств в размере 180 тысяч долларов", - отметили в ВАКС.

Напомним, ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен с возложением обязанностей. Во вторник, 18 февраля, указанная сумма залога была внесена на счет ВАКС. Известно, что Мунтян внес залог за себя сам.