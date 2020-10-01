ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации

Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка. Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Его отстранили до 1 декабря 2020 года.

"Ходатайство детектива об отстранении от должности - удовлетворить. Отстранить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации на два месяца, то есть до 1 декабря", - объявила судья.

Правоохранители просили отстранить Холоднюка от должности из-за возможности препятствования следствию, незаконного влияния на свидетелей, специалистов, искажения или уничтожения вещей и документов.

Напомним, главе Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Суд