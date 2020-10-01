ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка. Він проходить підозрюваним у справі екс-голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Його відсторонили до 1 грудня 2020 року.

"Клопотання детектива про відсторонення від посади - задовольнити. Усунути Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації на два місяці, тобто до 1 грудня", - оголосила суддя.

Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.

Нагадаємо, голові Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк і четверо юристів: Ростислав Кравець, Олександр Кротюк, Остапець Сергій і Микола Сірош.