ВАКС скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Фото: Олександр Клименко (112.ua)

Заочний арешт Клименка скасували у справі про заволодіння більше 3 млрд гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Мова йде про заочний арешт у справі про заволодіння понад 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що суд задовольнив апеляційні скарги адвокатів Клименка - Сергія Титаренка та Олександра Дульського - і скасував рішення Печерського районного суду Києва про заочний арешт.

Також рішенням ВАКС обвинуваченню відмовлено в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишнього міністра. Постанова не підлягає оскарженню.

Зазначимо, у рішенні суду зазначено номер кримінальної справи - №42017000000000113. У цій справі Клименко є підозрюваним у тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 року на посаді міністра доходів і зборів в складі злочинної організації Віктора Януковича заволодів бюджетними коштами на суму 3,166 млрд гривень шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно заарештував Клименка у серпні 2019 року. У липні Генеральна прокуратура відзвітувала про завершення заочного розслідування щодо нього та ще кількох осіб.

Клименко покинув країну під час Майдану незабаром після втечі Віктора Януковича, з травня 2014 року перебуває в розшуку. Йому інкримінують організацію "програмних" підприємств у ряді регіонів для розмитнення товарів за значно заниженою митною вартістю, а також організацію схеми з ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Як вважає слідство, Клименко зареєстрував на батька кілька офшорів на Британських Віргінських островах та на Кіпрі. Виведені з бюджету гроші через ці офшори легалізувалися в європейських банках і частково поверталися приватним компаніям в Україні.

В 2019 році стався скандал, коли єдиний свідок по цій справі підприємець Владислав Дрегер заявив, що всі його свідчення були сфальсифіковані за планом, нібито погодженим з військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Автор: Іван Петров