ВАКС отложил рассмотрение дела Труханова до июня

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отложил до 5 июня рассмотрение дело о декларировании недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что такое решение было принято после того, как сегодня, 9 апреля, оба адвоката Труханова не явились на судебное заседание. При этом один из защитников сослался на постановление Кабинета министров о карантине, другой был задействован в другом судебном процессе.

Напомним, Труханова обвиняют в том, что он в 2015-16 годах не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года он не внес имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у мэра Одессы есть общие дети.

В декабре 2019 года суд начал исследование доказательств, заявленных стороной обвинения, а именно видеозаписей обысков, а также переписок обвиняемого и его родственников.