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ВАКС отложил рассмотрение апелляции заводов Коломойского на закрытие дела "Роттердам+" на 16 декабря

Автор: Наталия Гурковская

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отложила слушание апелляции ферросплавных заводов Коломойского на решение суда о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объявление председательствующего судьи Игоря Панаида, во время заседания, трансляция которого осуществлялась на YouTube-канале ВАКС.

На заседании 1 декабря суд около 4 часов рассматривал ходатайство сторон о приобщении материалов дела.

Это уже второе заседание Апелляционной палаты ВАКС по этому делу. 16 декабря суд планирует перейти к рассмотрению апелляции ферросплавных заводов по существу.

Напомним, 10 ноября инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела. Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".

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