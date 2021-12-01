RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВАКС відклав розгляд апеляції заводів Коломойського на закриття справи "Роттердам+" на 16 грудня

Автор: Наталія Гурковська

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відклала слухання апеляції феросплавних заводів Коломойського на рішення суду про закриття справи "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оголошення головуючого судді Ігоря Панаіда, під час засідання, трансляція якого здійснювалась на YouTube-каналі ВАКС.

На засіданні 1 грудня суд близько 4 годин розглядав клопотання сторін про долучення матеріалів справи.

Це уже друге засідання Апеляційної палати ВАКС у цій справі. 16 грудня суд планує перейти до розгляду апеляції феросплавних заводів по суті.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+