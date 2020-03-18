ВАКС отказался взыскать в пользу государства залог Альперина

Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Суд отказал прокурорам САП в этом ходатайстве

Высший антикоррупционный суд отказался взыскать в пользу государства 70 млн грн залога, внесенные за одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд в среду вынес решение по ходатайству САП. Прокуроры утверждали, что Альперин не выполняет возложенные на него процессуальные обязательства, а значит внесенный за него залог необходимо забрать в пользу государства. Суд отказал прокурорам САП в этом ходатайстве.

Напомним, в конце ноября суд арестовал Альперина и назначил залог в размере 70 млн гривен. До этого президент Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды в Украине". Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов. В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.

Также в расследовании журналистов говорилось, что глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину, решать проблемы в судах. Суд, которым руководит Глуханчук, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.