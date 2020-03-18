ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС отказался взыскать в пользу государства залог Альперина

Новости » Общество     18.03.2020 - 15:06
ВАКС отказался взыскать в пользу государства залог Альперина
Фото: Вадим Альперин (РБК-Украина)

Суд отказал прокурорам САП в этом ходатайстве

Высший антикоррупционный суд отказался взыскать в пользу государства 70 млн грн залога, внесенные за одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд в среду вынес решение по ходатайству САП. Прокуроры утверждали, что Альперин не выполняет возложенные на него процессуальные обязательства, а значит внесенный за него залог необходимо забрать в пользу государства. Суд отказал прокурорам САП в этом ходатайстве.

Напомним, в конце ноября суд арестовал Альперина и назначил залог в размере 70 млн гривен. До этого президент Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды в Украине". Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов. В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.

Также в расследовании журналистов говорилось, что глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук мог помогать бизнесмену Вадиму Альперину, решать проблемы в судах. Суд, которым руководит Глуханчук, регулярно фигурировал в схемах с растаможкой товаров компаний, которые контролировал Альперин.

Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Левину Суд перенес рассмотрение дела 5 экс-беркутовцев на лето
Новости Украины Судзалог
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь