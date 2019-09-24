ВАКС отказался рассматривать дело Ефремова о "законах 16 января"

Высший антикоррупционный суд Украины отказался рассматривать дело бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова о "законах 16 января". Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook.

Сообщается, что ВАКС не будет рассматривать дело Ефремова, так как 22 сентября вступили в силу изменения в УПК, которые разграничивают подсудность между местными судами и ВАКС. Сегодня антикоррупционный суд начал рассмотрение дела, в котором Ефремова, а также экс-нардепа от Коммунистической партии Сергея Гордиенко и еще одного бывшего регионала Александра Стояна обвиняли в злоупотреблении властью и служебном подлоге при голосовании за "законы 16 января".

Отметим, 16 января 2014 Рада проголосовала за "диктаторские законопроекты", которые были направлены на препятствование проведению акций Майдана.

Напомним, в сентябре Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест Ефремова, который ранее находился под стражей по другому делу. Он обвиняется в государственной измене и организации захвата Луганской ОГА.

Ефремова выпустили из-под стражи в июле после того, как суд сменил меру пресечения на домашний арест.