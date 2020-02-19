ВАКС отказался отстранить главу Черновицкого облсовета с должности

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро относительно отстранения от должности председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна. Об этом передает пресс-служба ВАКС.

На сегодняшнем заседании, 18 февраля, следственный судья ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Отмечается, что полный текст постановления будет объявлен 21 февраля в 16:00.

В пресс-службе ВАКС добавили, что председатель Черновицкого облсовета подозревается во взяточничестве (ч.4 ст.368 УК Украины). По версии следствия, подозреваемый потребовал от одного из предпринимателей области 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

"В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части оговоренных денежных средств в размере 180 тысяч долларов", - отметили в ВАКС.

Напомним, ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен с возложением обязанностей. Во вторник, 18 февраля, указанная сумма залога была внесена на счет ВАКС. Известно, что Мунтян внес залог за себя сам.